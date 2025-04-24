UEFA'nın İstanbul merkezi faaliyete geçiyor!

UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliği bugün (24 Nisan Perşembe) günü faaliyete geçiyor.



TFF'nin açıklaması şu şekilde:



"Türkiye Futbol Federasyonu'nun temasları sonucu İstanbul'da açılması kararlaştırılan UEFA Temsilciliği 24 Nisan Perşembe gününden itibaren faaliyete geçecek. Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi olacak İstanbul UEFA Temsilciliği'ne TFF'nin tarihi Levent Kasrı ev sahipliği yapacak. Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul; böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alarak, konumunu daha da pekiştirecek.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan açılışı onurlandıracak



UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreni 24 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da katılacak.



Finaller şehri İstanbul'da UEFA'nın 4 kupası sahibini buldu



İstanbul bugüne kadar 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali, 2019 UEFA Süper Kupa finali ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline başarıyla ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki yıldan itibaren peş peşe iki önemli UEFA finali daha Türkiye'de oynanacak. İlk olarak İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinde misafirlerini ağırlayacak. 2027 UEFA Konferans Ligi finali İstanbul ya da yapımı devam eden stadın durumuna göre Ankara'da oynanacak. UEFA İstanbul Temsilciliği, İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek 2032 Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecinde de etkin rol üstlenecek."



