UEFA'dan gözlemci Dilan Deniz Gökçek'e görev

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı günü oynanacak Bayern Münih-Olimpik Lyon maçında görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Dilen Deniz Gökçek'in gözlemciliğini yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo yönetecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Almanya'nın Münih kentindeki Bayern Kampüs Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.
Almanya'nın Münih kentindeki Bayern Kampüs Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.