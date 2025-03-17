UEFA'dan gözlemci Dilan Deniz Gökçek'e görev

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı günü oynanacak Bayern Münih-Olimpik Lyon maçında görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan gözlemci Dilan Deniz Gökçek'e görev
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17 Mart 2025 21:49
UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı günü oynanacak Bayern Münih-Olimpik Lyon maçında görev alacak.  Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Dilen Deniz Gökçek'in gözlemciliğini yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo yönetecek.

Almanya'nın Münih kentindeki Bayern Kampüs Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

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