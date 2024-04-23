UEFA'dan Brest'e kötü haber

Fransa Ligue 1'de üçüncü sırada bulunan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma ihtimali bulunan Brest'e UEFA'dan kötü haber geldi.



Brest'in maçlarını oynadığı Francis Le Ble Stadyumu'na dört tribünün üçünün boru şeklinde olduğu ve bu stadyumlarda maç oynanmasının yasaklandığı gerekçesiyle UEFA yetkililerinden onay çıkmadı.



UEFA, 15 bin yerine 5 bin seyirci kabul etmeleri halinde bu stadyumda maçlarını oynayabileceklerini ya da başka bir stat bulmaları gerektiğini Fransız ekibine bildirdi.



Brest'in konu ile ilgili vereceği karar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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