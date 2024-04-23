UEFA'dan Brest'e kötü haber

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma ihtimali bulunan Brest'in Francis Le Ble Stadyumu'na UEFA yetkililerinden onay çıkmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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UEFA'dan Brest'e kötü haber
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23 Nisan 2024 13:58
Son güncelleme 23 Nisan 2024 13:59
Fransa Ligue 1'de üçüncü sırada bulunan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma ihtimali bulunan Brest'e UEFA'dan kötü haber geldi. 

Brest'in maçlarını oynadığı Francis Le Ble Stadyumu'na dört tribünün üçünün boru şeklinde olduğu ve bu stadyumlarda maç oynanmasının yasaklandığı gerekçesiyle UEFA yetkililerinden onay çıkmadı.

UEFA, 15 bin yerine 5 bin seyirci kabul etmeleri halinde bu stadyumda maçlarını oynayabileceklerini ya da başka bir stat bulmaları gerektiğini Fransız ekibine bildirdi.

Brest'in konu ile ilgili vereceği karar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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