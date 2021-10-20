UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Uefa Konferans Ligi'ndeki Bodo Glimt-Roma maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
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20 Ekim 2021 14:17
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçta görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Norveç'in Bodo Glimt ile İtalya'nın Roma takımları arasında Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadyumu'ndaki müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Erkan Özdamar ise müsabakanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.


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