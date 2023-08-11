UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı, 6 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları sonuçlandı.
Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç): 1-3
Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya): 2-1
Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus): 5-1
Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna): 3-0
Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 6-2
Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika): 1-0
Rövanş maçları 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları sonuçlandı.
Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç): 1-3
Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya): 2-1
Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus): 5-1
Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna): 3-0
Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 6-2
Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika): 1-0
Rövanş maçları 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.