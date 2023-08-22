UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu 23 Ağustos Çarşamba günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor
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22 Ağustos 2023 16:22
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 16:30
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu 23 Ağustos Çarşamba günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu ilk karşılaşmaları, yarın ve 24 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Bu sezon organizasyonda mücadele eden 3 Türk takımı da maçlarını perşembe günü oynayacak.

Beşiktaş, TSİ 20.00'de Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'e konuk olacak.

Aynı saatte başlayacak mücadelede Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımını ağırlayacak.

Yukatel Adana Demirspor ise TSİ 21.00'de Belçika kulübü Genk ile deplasmanda karşılaşacak.

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