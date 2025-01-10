Houston Rockets koçu Ime Udoka, Rockets'ın milli oyuncu Alperen Şengün'e NBA'in eski yıldızı Marc Gasol'un videolarını izlettiğine dair iddiaları yalanladı.



Yakın zamanda basına konuşan Udoka, takımın Gasol'ün Alperen'e savunma videolarını neden göstermediğini açıklayarak, iki pivot arasındaki karşılaştırmaya ilginç bir bakış açısı sundu.



2013'te Yılın Savunmacısı ödülünün sahibi olan Gasol, kariyerinin zirvesindeyken ligin elit savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu. Ancak Udoka'nın açıklamaları, savunmasının nasıl değerlendirildiği konusunda karışık düşünceler olduğunu gösterdi. San Antonio Spurs'teki kendi oyunculuk kariyerinde Gasol'e karşı çokça mücadele vermiş olan Udoka, ödüle ilişkin kişisel bakış açısını şu sözlerle açıkladı:



"Hayır, Alpi'ye Marc Gasol'u izletmedik. Ama yanılmıyorsam, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanıp o sene savunma ilk beşine seçilmediğini hatırlıyorum. Tuhaf bir yıldı. Ödülü alması bana biraz garip gelmişti. San Antonio'da ona karşı çokça kez oynamıştım. O kadarını söyleyeyim."



Dördüncü NBA sezonunda olan Alperen, maç başına 31.4 dakikada ortalama 19 sayı, 10.4 ribaund ve 5 asistle harika bir sezon geçiriyor.



Bu oyunuyla Rockets'ın bu sezonki başarısında önemli bir faktör olan milli oyuncu, ekibi Batı Konferansı'nda 25-12'lik bir dereceyle ikinci sıraya taşımış durumda.



