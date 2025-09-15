15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
0-031'
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
0-032'
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0DA
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
0-031'
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-131'
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Udinese'den Zaniolo açıklaması!

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Pisa galibiyetinin ardından Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

calendar 15 Eylül 2025 18:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Udinese'den Zaniolo açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Pisa maçı sonrası Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibinin Galatasaray'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Pisa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı ve 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Zaniolo'nun durumuyla ilgili konuşan Runjaic, "Nicolo Zaniolo, son zamanlarda düzenli oynamadı. Onun harika bir oyuncu olduğunu biliyoruz. En iyi formunu bulması için zaman gerekiyor. Biz de bunun için buradayız." dedi.

Udinese, 26 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 4 0 2 2 1 6 2
17 Gençlerbirliği 5 0 1 4 3 8 1
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.