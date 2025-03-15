UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda ilk gün tamamlandı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın ilk günündeki yarışlar sona erdi.



Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda, erkekler eleme yarışı finali sonunda Belçika'dan Jules Hesters altın, Danimarka'dan Noah Wulff gümüş, Avusturya'dan Tim Wafler ise bronz madalya aldı.



Erkekler takım sprintte Büyük Britanya altın, Japonya gümüş, Avustralya bronz madalyanın sahibi oldu.



Erkekler takım takipte ise Avustralya altın, ABD gümüş, Yeni Zelanda bronz madalya elde etti.



Kadınlar eleme yarışı finali sonunda Meksikalı Yareli Acevedo Mendoza altın, Hollanda'dan Lisa van Belle gümüş, Japonya'dan Mizuki Ikeda bronz madalya kazandı.



Kadınlar takım takipte Almanya altın, Yeni Zelanda gümüş, Avustralya bronz madalyanın sahibi oldu.



Kadınlar takım sprintte ise Hollanda altın, Büyük Britanya gümüş, Almanya bronz madalya aldı.



Öte yandan, elemelerde 5. sıraya yerleşerek adını erkekler eleme yarışı finaline yazdıran milli sporcu Ramazan Yılmaz, yarışı 16. sırada bitirdi.



Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Konya'da 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 16 Mart Pazar günü sona erecek.



