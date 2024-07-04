U17 Basketbol Milli Takımı, İspanya'ya karşı yarı final için parkede

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, İspanya ile cuma günü karşı karşıya gelecek.



İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki çeyrek final müsabakası, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.



Çeyrek finalde ayrıca Litvanya-Yeni Zelanda, ABD-Kanada ve Porto Riko-İtalya karşılaşmaları yapılacak.



Çeyrek final dışında klasman (9-16) maçları da yarın oynanacak.





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