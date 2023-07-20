U-22 Kadın Voleybol Avrupa Şampiyonası başlıyor

22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemesi'nde ilk maçında Avusturya ile karşılaşacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Brno kentinde yapılacak organizasyonda milli takım, C Grubu'nda ev sahibi Çekya, Avusturya ve Kosova ile mücadele edecek.



Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan dört ülke ve en iyi üç grup ikincisi, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.



Milli takımda yer alacak sporcuların isimleri şu şekilde:



Pasörler: Özge Arslanalp, Dilay Özdemir



Smaçörler: İpar Kurt, Mehtap Öztunalı, Nilsu Şen, Melisa Bükmen, Miray Gözübüyük, Beren Yeşilırmak



Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Bengisu Aygün, Seher Aksoy, Hatice Secem Ege



Liberolar: Selin Adalı, Zeynep Palabıyık



