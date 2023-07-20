U-22 Kadın Voleybol Avrupa Şampiyonası başlıyor

22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası Elemeleri başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U-22 Kadın Voleybol Avrupa Şampiyonası başlıyor
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20 Temmuz 2023 15:22
22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemesi'nde ilk maçında Avusturya ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Brno kentinde yapılacak organizasyonda milli takım, C Grubu'nda ev sahibi Çekya, Avusturya ve Kosova ile mücadele edecek.

Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan dört ülke ve en iyi üç grup ikincisi, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Milli takımda yer alacak sporcuların isimleri şu şekilde:

Pasörler: Özge Arslanalp, Dilay Özdemir

Smaçörler: İpar Kurt, Mehtap Öztunalı, Nilsu Şen, Melisa Bükmen, Miray Gözübüyük, Beren Yeşilırmak

Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Bengisu Aygün, Seher Aksoy, Hatice Secem Ege

Liberolar: Selin Adalı, Zeynep Palabıyık

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