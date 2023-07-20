U-22 Erkek Voleybol Takımı mağlup oldu

22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, ilk maçında Ukrayna'ya 3-1 mağlup oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde milli takım, Ukrayna'ya 21-25, 21-25, 25-20 ve 25-27'lik setlerle 3-1 yenildi.



Milliler, elemelerdeki ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.



