Tyler Dorsey: ''Bugün bizim günümüzdü''

Fenerbahçe Bekolu oyuncu Tyler Dorsey, Valencia karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tyler Dorsey: ''Bugün bizim günümüzdü''
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14 Mart 2024 23:26
Son güncelleme 14 Mart 2024 23:32
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Tyler Dorsey, Valencia karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tyler Dorsey maçı yorumlayarak, "Bence sürekli gaz pedalında tuttuk ayağımızı. Topu hep dolaştırdık. Savunmada adam çok değiştirdiler. İlk yarıda sürekli alan savunması yapıyorlardı. Biz mücadele ettik bugün. Saha avantajımızı hep kullanmalıyız. İç sahada hep kazanmalıyız. Biz iç saha avantajı için play-off'ta mücadele ediyoruz." dedi. 

"BUGÜN BİZİM GÜNÜMÜZDÜ"

Tyler Dorsey ayrıca, "Tabii ki çok üçlük attık ama bizim takımımızda çok fazla da şutör var. Herkes çok çalışıyor bunun için. Valencia çok iyi bir savunma takımı. Bugün bizim günümüzdü. Fırsat geldikçe şansımı kullanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. 

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