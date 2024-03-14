Tyler Dorsey: ''Bugün bizim günümüzdü''

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Tyler Dorsey, Valencia karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Tyler Dorsey maçı yorumlayarak, "Bence sürekli gaz pedalında tuttuk ayağımızı. Topu hep dolaştırdık. Savunmada adam çok değiştirdiler. İlk yarıda sürekli alan savunması yapıyorlardı. Biz mücadele ettik bugün. Saha avantajımızı hep kullanmalıyız. İç sahada hep kazanmalıyız. Biz iç saha avantajı için play-off'ta mücadele ediyoruz." dedi.



"BUGÜN BİZİM GÜNÜMÜZDÜ"



Tyler Dorsey ayrıca, "Tabii ki çok üçlük attık ama bizim takımımızda çok fazla da şutör var. Herkes çok çalışıyor bunun için. Valencia çok iyi bir savunma takımı. Bugün bizim günümüzdü. Fırsat geldikçe şansımı kullanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.





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