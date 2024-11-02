Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Twente, Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında Willem II'ye konuk oldu.
Koning Willem II Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Twente'ye galibiyeti getiren golü, 58. dakikada Sam Lammers kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Twente, 21 puana yükseldi. Willem II ise 12 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Twente, Ajax'ı konuk edecek. Willem II ise deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
SON HAFTA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAK
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Twente, son haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.
Koning Willem II Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Twente'ye galibiyeti getiren golü, 58. dakikada Sam Lammers kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Twente, 21 puana yükseldi. Willem II ise 12 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Twente, Ajax'ı konuk edecek. Willem II ise deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
SON HAFTA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAK
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Twente, son haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.