TVF Başkanı Üstündağ, öğrencilerle buluştu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İnönü Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TVF Başkanı Üstündağ, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Kariyer Merkezi ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Kariyer Günleri etkinliğinin konuğu oldu.



Öğrencilerin ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda TVF Başkanı Üstündağ, başarı sırlarını ve tecrübelerini paylaştı.



Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılıç, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, TVF Malatya İl Temsilcisi Baki Alpaslan ve çok sayıda öğrenci katıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ