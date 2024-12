TVF Başkanı Üstündağ, 2024 yılı hakkında konuştu

Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonunun 2024 yılını AA muhabirine değerlendirdi.



Türk voleybolunun her geçen yıl başarılarına yenisini eklediğini belirten Üstündağ, 2023'te tarihi başarılara imza attıklarını hatırlattı.



Geçen yıl Avrupa, FIVB Milletler Ligi şampiyonlukları ve 22 maç üst üste kazanma gibi başarıları elde ettiklerini aktaran Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yenilgisiz gittiğini söyledi.



Bu yıl da önemli hedeflerle yola çıktıklarını anlatan Üstündağ, "FIVB Milletler Ligi ve Paris 2024 Olimpiyatları vardı. Paris'te, herkesin katılmayı hayal ettiği yerde biz bulunmanın artık sıradan olduğunu, orada sadece derece peşinde olduğumuzu gösterdik ve kürsüde yer almak için mücadele ettik. Kürsüye de çok az bir şey kaldı. Yarı final oynadık. Tarihimizde ilk kez bu başarıyı gösterdik. Final oynamayı ve madalyayla ülkemize dönmeyi çok isterdik ama olmadı." diye konuştu.



Üstündağ, Türk voleybolunda ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Türk voleybolunun, erkeği ve kadınlarıyla, alt yapısıyla, kurumsallığıyla, ekonomisiyle, gördüğü teveccühle, nerden nereye geldiğini hep birlikte gördük. Sürdürülebilir olmayı başarmamız lazım. Her geçen yıl bir önceki yılın başarısından daha ileride olmak zorundasınız. Ya da yakaladığınız başarıda o zirvede kalmak durumundasınız. Türk voleybolu 2019'da Avrupa Şampiyonası'nda finali kaybetti. Çıktık, şampiyon olmadığımız için özür diledik. Voleybolun hem geldiği nokta hem de voleyboldan beklenen nokta buralarda. Sonuçta bu ilginin karşılığında derece elde etmemiz ve başarılı olmamız bekleniyor. Çıta çok yüksek ve işimiz çok kolay da değil. Zoru başarmak güzel olandır. Biz de bu hedeflerin zor olduğunu biliyoruz ama başarıları ülkeye yaşatmak istiyoruz."



"Los Angeles 2028'de kadın ve erkek el ele takım sporlarında bir ilki yaşayacağız"



Voleybolun bir takım sporu olduğunu ve her zaman beklenmedik sonuçların olabileceğini aktaran Üstündağ, "Temellerimiz sağlam olduğu için başarılıyız. Biz dünyada milli takımda erkek ve kadın kategorilerinde, alt yapı da dahil olmak üzerne B ligine veda ettik. Artık hep A liginde, yani en üst klasmanda mücadele ediyoruz. Bu bizim için hayal edip, heyecanını yaşadığımız süreç." değerlendirmesini yaptı.



Kamuoyunda erkek voleybolunun kadın voleybolunun gerisinde kaldığına yönelik bir intiba olduğuna dikkati çeken Üstündağ, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Erkekler geçen yıl Milletler Ligi'ne çıktı. Bu yıl ikinci kez mücadele edecek. Erkekler bir daha Milletler Ligi'nden hariç başka ligde mücadele etmeyecek. Dünya Şampiyonası'na direkt gidiyoruz. Erkekler Dünya Şampiyonası Filipinler'de yapılacak. Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamaları son kez yapılıyor. Bundan sonra yapılmayacak ve dünyadaki sıralamamızdan dolayı Avrupa Şampiyonası'na direkt katılacağız. Erkeklerde iki maçımız kaldı. Bir maç kazanırsak, katılmayı garantiliyoruz. Avrupa Şampiyonası'na hem erkeklerde hem kadınlarda katılacağız. Buna inanıyoruz. Erkekler son iki yılın Avrupa Altın Ligi şampiyonu. Biz dünya sıralamasında 14'üncü sıradayız. 12'nci sıraya gelirsek, olimpiyata direkt katılım hakkı elde edeceğiz. Artık şansımız çok yüksek. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda kadın ve erkek el ele takım sporlarında bir ilki yaşayacağız. Çifte zafer mücadelesi vermek için mücadele edeceğiz. Türk voleybolu demek hep zirvede olmaktır. Türk voleybolunda başarıyı sürdürülebilir hale getireceğiz. Bunun için elimizden gelen gayreti ve mücadeleyi; ben, ekibim ve paydaşlarımla vereceğiz."



"Milletler Ligi'nin ikinci ayağını Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapacağız"



Mehmet Akif Üstündağ, gelecek yıl FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin bir ayağının yine Türkiye'de oynanacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Büyük bir salona ihtiyacımız vardı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı'mız Hidayet Türkoğlu'na buradan teşekkür ediyorum. Bize bu konuda çok ciddi destek verdi. Kısmet olursa Milletler Ligi'nin ikinci ayağını Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapacağız. Erkekler tekrar Milletler Ligi'nde devam edecek. Oradan alacağımız puanlar genel sıralamada çok önemli. O sıralama olimpiyata gitme konusunda önümüzü açacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi yüzde 99 garantiledi. Bir olimpiyat bittiğinde diğer olimpiyata gitmenin garantisini konuşabilmek, bunu kamuoyuyla paylaşabilmek kolay bir şey değil. Bundan dolayı çok mutluyuz. Milletler Ligi bitecek, Dünya Şampiyonası başlayacak. Erkekler Filipinler'de, kadınlar da Tayland'da olacak. Kadınların grupları belli oldu. Hedefimiz gruptan birinci sıradan çıkmak. Çeyrek final, yarı finali hatta finali yaşamak istiyoruz. Beklenti çok yüksek. İlk gününden beri farklı görevlerde olsam da bu başarıların hep içindeydim. Hep 'Büyük başarılar elde ediyorsunuz, bu çıta çok yüksek. Bu başarılar sürdürülebilir olmazsa, işiniz çok zor' diye bize eleştiride bulunmuşlardı. Ben buna katılıyorum. Hayal ve hedefimizi hep yukarılarda tutalım. Heyecanımızı zirvede tutalım. En büyük başarılar elde edilir. Ettik ve elde edeceğiz diye de düşünüyorum."



Genel kurul süreci



Genel kurula iki dönemdir tek aday girdiğini anımsatan Üstündağ, "Bu yıl yaptığımız son seçimde genç bir arkadaşımız Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu. Bu süreçte biz bir yarışa girdik. Belki de en örnek gösterilecek, en nezih seçim sürecini yaşadık." ifadelerini kullandı.



Hiç kimseyi kırmadan, mükemmel bir genel kurul yaptıklarını dile getiren Üstündağ, "Genel kurulu da canlı yayınlattık. Ben kimseye dargın ve kırgın değilim. Bu bir seçimdir. Saygı duyarım. Aday veya adayların çıkması gerektiğini söyleyen bendim. Genel kurulda yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlattık. Camiamızın teveccühü, bizi tekrar üçüncü kez federasyon başkanlığına layık gördüler. Oy veren, vermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bazı kırgınlıklarım var. Şunu sordum cevap alamadım. Genel kurula giden voleybol neyi eksik yaptı, nerde hatamız var? Kurumsalda, ekonomide, başarıda, alt yapısıyla, projeleriyle ve ekibiyle eksiğimiz var mı? Genel kurulda tek merak ettiğim konu buydu. Bunu merak ettim sordum. Ben bu camianın başkanıyım. Kırgınlığım birkaç kişiden ibaret. O kişilere de doğruları paylaşmadıkları, centilmence, fair-play ölçüleriyle mücadele etmedikleri için geçici bir kırgınlığım oldu. Ancak heyecanımız daha da arttı. Hayalimiz, daha da büyüdü ve hedefe odaklandık." diyerek sözlerini tamamladı.