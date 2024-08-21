TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: 'Olimpiyatlarda Çin maçını unutamayız'

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Haber Ajansı'na (DHA), Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli takımın performansı ve altyapılarda elde edilen başarılara dair özel açıklamalarda bulundu.



Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk Milli Takımı'nın dördüncü olarak en iyi derecesini elde ettiğini aktararak, "Fakat bizim gönlümüzden geçen kürsüde yer almaktı. Bu altın, gümüş, bronz olurdu. Fakat bunu kıl payı kaçırdık. Ama hiçbir mazerete sığınmak istemiyorum. Ben tüm ekibime de aynı şeyi söyledim. Bu işin mazereti olmaz. Ama biz şunu gördük ki biz bir takımın başına gelecek en büyük sakatlıkları orada yaşadık. Hastalık ve sakatlıkları orada yaşadık. Dolayısıyla buna rağmen görev yapan diğer çocuklar elinden gelen mücadeleyi verdi. Biz dünyanın dört büyük takımının arasında yer aldık. Avrupa takımları artık dünyada da sıralamada en iyi yerde. Bu yıl Avrupa'dan bir takım olimpiyat şampiyonu oldu. Tabii onunla kalmadı. Bizim maratonumuz hep devam ediyor. İki gün önce de biliyorsunuz U20 takımının sezon başından beri yaptığı 18 maçtan 18 galibiyet ve son turnuvada da 9 maçta 9 galibiyetle namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Bu demektir ki zaten o takımdan birkaç kişi de A takım geniş kadrosunda var. Önümüzdeki yıl da zaten geniş kadrosunda ve yer alacak oyuncularımız var. Bu bizim için son derece benim de nazarım da en büyük başarının bu altyapının sağlam olması ve üstyapıya hem başarı elde etmek hem de üstyapı oyuncu yetiştirmek. Bu bizim için çok vazgeçilmez ve inanılmaz bir durum. Ben bu doğrultuda camiam ile emeği geçen kulüplerimle, emeği geçen antrenörlerimle, paydaşlarımla herkesle gurur duyuyorum. Çok güzel işler yaptık, çok güzel işler yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda da U17'nin Dünya Şampiyonası'nda devam ediyor olması. Dolayısıyla da inşallah orada da dünyada ilk 3 içinde yer alan bir takım da oradan gelecek" ifadelerini kullandı.



"DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ALTYAPIYA SAHİBİZ"



Altyapıya çok önem veren bir federasyon olduklarının altını çizen Üstündağ, "Çünkü dünyada araştırdım yok. Okulu olan bir federasyon yok. Okulumuz var. Yurdumuz var. Yeme, içme, yatma, eğitim, temel teknik eğitim her şeyiyle… Bu okul takımımız zaten başka takımda oynayan birkaç oyuncular da var. U17'de dünya şampiyon oldular. Son iki dünya şampiyonasında üçüncü ve şampiyon olduk. Düşünebiliyor musunuz Dünyada örnek gösterilen bir altyapıya sahibiz" şeklinde konuştu.



Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın performansından da söz eden Üstündağ, "Olimpiyatları unutamadım zaten. Olimpiyatlarda Çin maçını unutamayız. Ki o kadar sıkıntıya rağmen Çin gibi grubunda ABD'yi ve Sırbistan'ı yenmiş. Bakın Sırbistan favoriydi. Sırbistan bir galibiyet aldı. O da ev sahibi Fransa, ev sahibi olduğu için katıldı. Ve Fransa hiç galibiyet alamadı. Burada Sırbistan bir galibiyet ile evine döndü. Çin'i biz çeyrek finalde saf dışı bıraktık. Ama aynı İtalya takımını biz Avrupa Şampiyonası'nda aynı kadro, sakatlarımız yokken biz ne yaptık Yendik ve yarı finalde eledik ve biz Sırbistan'ı da yenerek Avrupa şampiyonu olduk. Yani bu turnuvada bu tür olaylar bizi üzmedi mi Üzdü. Biz çünkü bu ülke için çok şey yapmak istiyoruz. Voleybol bu ülkenin birleştiricisi oldu. Ayrıştırıcısı değil birleştiricisi oldu. Örnek bir camia oldu, örnek bir model oldu. Dolayısıyla bundan dolayı da ben hep bu yönüyle buraları unutmam tabii ki" değerlendirmesinde bulundu.



TVF Başkanı Üstündağ, "Hedeflerimiz her zaman. Bizde altyapı, üstyapı fark etmez. Hep zirvedeyiz, zirvede de olmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.





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