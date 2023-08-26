Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Eyüpspor bugün (Cumartesi) 15 Temmuz Stadyumu'nda karşılaşacak.Karşılaşma öncesi Tuzlaspor'un satışa sunduğu maç biletlerinin fiyatları dikkat çekti.Tuzlaspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesinde rakip takım bilet fiyatlarını 21 Bin TL olarak duyurdu. Aynı zamanda kendi seyircileri için de satışa sunulan biletlerin fiyatını 17 Bin TL olarak açıkladı.Geçen sezon Tuzlaspor, yine Eyüpspor maçında rakip takım tribünün bilet fiyatlarını 50 Bin TL olarak açıklamış ve rakip takım tribününde hiçbir bilet satılmamıştı.