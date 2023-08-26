Tuzlaspor'dan Eyüpspor maçı için yine aynı bilet tarifesi

Trendyol 1. Ligi ekibi Tuzlaspor, Eyüpspor karşılaşmasında rakip takım tribününün bilet fiyatlarını 21 Bin TL olarak açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor'dan Eyüpspor maçı için yine aynı bilet tarifesi
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26 Ağustos 2023 12:54
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 12:57
Trendyol 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Eyüpspor bugün (Cumartesi) 15 Temmuz Stadyumu'nda karşılaşacak. 

Karşılaşma öncesi Tuzlaspor'un satışa sunduğu maç biletlerinin fiyatları dikkat çekti. 

Tuzlaspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesinde rakip takım bilet fiyatlarını 21 Bin TL olarak duyurdu. Aynı zamanda kendi seyircileri için de satışa sunulan biletlerin fiyatını 17 Bin TL olarak açıkladı. 

50 BİN LİRA İDİ 

Geçen sezon Tuzlaspor, yine Eyüpspor maçında rakip takım tribünün bilet fiyatlarını 50 Bin TL olarak açıklamış ve rakip takım tribününde hiçbir bilet satılmamıştı. 



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