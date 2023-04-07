Tuzlaspor, 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor, sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor, 3 puanı 3 golle aldı
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07 Nisan 2023 18:02
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Erol Can Akdağ, 59. dakikada Ozan Papaker ve 69. dakikada Abdoulaye Yahaya attı.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor, 34 puana yüksledi. Denizlispor, 17 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Tuzlaspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Denizlispor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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