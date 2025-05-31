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Tüzemen: "Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi krize soktu"

Levent Tüzemen, Galatasaray'ın 25. şampiyonluk ve 5. yıldızını; Dursun Özbek'in tarihi kehanetini yorumladı.

calendar 31 Mayıs 2025 12:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tüzemen: 'Dursun Özbek, Fenerbahçe'yi krize soktu'
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Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın 25. şampiyonluk ve 5. yıldızını; Dursun Özbek'in tarihi kehanetini yorumladı.

Tüzemen yazısında, "Başkan Özbek'in 2017'deki söylemi sadece tribünlerde kalmayacak, G.Saray tarihine de büyük harflerle yazılacak." ifadelerini kullandı.


İşte Tüzemen'in satırları:

"Başkan Dursun Özbek'in 2017'deki "F.Bahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" söylemi bu sezon hayat buldu ve G.Saray, 25. şampiyonluğunu elde ederken omuzlarına da 5. yıldızı taktı.

G.Saray camiası ve taraftarları 5 yıldızla kapanan sezonu coşku ile kutlamaya devam ediyor. Ancak bu şampiyonluğun stratejik açıdan çok büyük önemi var. G.Saray, Fatih Terim'le 4 yıl üst üste şampiyon olurken başarılarını önce UEFA Kupası, sonra da Süper Kupa'yı kazanarak taçlandırmıştı. Eğer 2000-01 sezonunda 70 milyon dolara kurulan F.Bahçe takımı Mustafa Denizli ile şampiyon olmasaydı Aziz Yıldırım, tıpkı mevcut başkan Ali Koç gibi istifaya davet edilirdi. O şampiyonluk Aziz Bey'in 20 yıl başkan olmasını sağladı.

Dursun Özbek yönetimi, Okan Buruk ve oyuncular 2. yıldan sonra üst üste 3. şampiyonluğunu kazanarak bütün rakiplerin üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturdu. 3 yıldır ikincilikle yetinen F.Bahçe yönetimi ciddi bir kriz ve kaosun içine girdi.

Tribünlerdeki koreografi mükemmel hazırlanmıştı. Hem takıma hem Okan Buruk'a atfedilen bu koreografiler çok anlamlıydı. Başkan Özbek'in 2017'deki söylemi sadece tribünlerde kalmayacak, G.Saray tarihine de büyük harflerle yazılacak."

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