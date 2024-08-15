Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, başladı

Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Ankara'da 8 kulübün yaklaşık 100 özel sporcusunun katılımıyla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, başladı
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15 Ağustos 2024 15:01
Türkiye Özel Sporcular Futbol Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan organizasyon, Yenimahalle'deki Hasan Doğan Stadı'nda 8 kulüpten yaklaşık 100 özel sporcunun katılımıyla organize ediliyor.

Şampiyona ile ilgili görüşlerini aktaran Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Ülkemizin her bölgesinden Ankara'ya gelen değerli kulüplerimize ve sporcularımıza, centilmenlik içerisinde oynanan müsabakalarda başarılar diliyorum. 'Her özel çocuğun yapacağı bir spor branşı mutlaka vardır' diyerek yola çıktık. Şükürler olsun 81 ilimizde bunu başardık. Daha sonra yaptığımız planlamalar, yatırımlar ve çalışmalar ile 'Performans sporunda' da Avrupa ve dünyanın zirvesine yükseldik." ifadelerini kullandı.

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