Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı
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28 Mart 2022 14:20
Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Kepez Belediyesinin destekleriyle Antalya Offroad Motor Sporları Kulübü tarafından Varsak Ormanı'nda gerçekleştirilen sezonun ilk yarışı tamamlandı.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 26 pilotun mücadele ettiği yarışlarda heyecanlı anlar yaşandı.

Belirlenen noktalardan geçerek etabı en az hatayla ve en kısa sürede tamamlamaya çalışan pilotlardan bazıları parkurdaki engelleri geçmekte zorlandı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle verildi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

S1

1-Samet Emni – Fatih Atasayar

2-Cengiz Çelik – Mahmut Denizer

S2

1-Zeki Karaçaylı – Okan Dilberoğlu

2-Haceli Şam – Abubekir Uysal

3-Alper İper – Enver Gülsuyu

S3

1-Mustafa Gül – Serhat Dursun

2-Atakan Keskin – H. Berkay Özcan

3-Caner Bal – Ramazan Karaçelik

S4

1-İsmail Ayhan – Arda Arslan

2-Gıusva Agazzı – A. Enes Koçak

3-Ahmet Köse – Volkan Kaba

SSV

1-Kenan Özsoy – Harun Deynek

2-Kemal Özsoy – Yiğitcan Yüksel

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