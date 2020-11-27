Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi
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27 Kasım 2020 14:57
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

EŞLEŞMELER

Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa - Muğlaspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Antalyaspor - Boluspor
Konyaspor - Altınordu
Trabzonspor - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor - Adanaspor
Göztepe - Bursaspor
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor
Gaziantep - Kocaelispor
Başakşehir - Turgutluspor



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