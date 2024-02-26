Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerini yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
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26 Şubat 2024 12:13
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

İşte maçları yönetecek hakemler;

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Rams Başakşehir: Kadir Sağlam
Beşiktaş - Tümosan Konyaspor: Ali Şansalan
Galatasaray - VF Karagümrük: Arda Kardeşler

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