Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turunda maç tarihleri ise 6,7 ve 8 Şubat.
İşte Eşleşmeler
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Fatih Karagümrük - Samsunspor
MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
Galatasaray - Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turunda maç tarihleri ise 6,7 ve 8 Şubat.
İşte Eşleşmeler
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Fatih Karagümrük - Samsunspor
MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
Galatasaray - Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe