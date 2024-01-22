Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
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22 Ocak 2024 14:16
Son güncelleme 22 Ocak 2024 15:51
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turunda maç tarihleri ise 6,7 ve 8 Şubat.

İşte Eşleşmeler

Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Fatih Karagümrük  - Samsunspor
MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
Galatasaray - Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe



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