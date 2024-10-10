Türkiye Kupası'nda Diyarbekirspor sahadan çekildi!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ilginç bir an yaşandı.
SAHADAN ÇEKİLDİLER
Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde oynanan Osmaniyespor - Diyarbekirspor karşılaşması Diyarbekirspor teknik heyeti 118. dakikada hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı.
Mücadeleyi ev sahibi Osmaniyespor 1-0 önde götürüyordu.
SAHADAN ÇEKİLDİLER
Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde oynanan Osmaniyespor - Diyarbekirspor karşılaşması Diyarbekirspor teknik heyeti 118. dakikada hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı.
Mücadeleyi ev sahibi Osmaniyespor 1-0 önde götürüyordu.
💥Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında Diyarbekirspor, 118. dakikada hakeme tepki olarak sahadan çekildi. pic.twitter.com/YS4KEhUUU7
— Sporx (@sporx) October 10, 2024