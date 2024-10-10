Türkiye Kupası'nda Diyarbekirspor sahadan çekildi!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında Diyarbekirspor, 118. dakikada hakeme tepki olarak sahadan çekildi.

Haber; Sporx.com
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Türkiye Kupası'nda Diyarbekirspor sahadan çekildi!
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10 Ekim 2024 15:56
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ilginç bir an yaşandı.

SAHADAN ÇEKİLDİLER

Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde oynanan Osmaniyespor - Diyarbekirspor karşılaşması Diyarbekirspor teknik heyeti 118. dakikada hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı.

Mücadeleyi ev sahibi Osmaniyespor 1-0 önde götürüyordu. 

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