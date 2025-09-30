30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-132'
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
0-034'
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı.

calendar 30 Eylül 2025 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28, 29 ve 30 Ekim'de oynanacak müsabakaların programı şöyle:

28 Ekim Salı:


13.30 Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Saha)

13.30 Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Kepez Hasan Doğan)

15.30 52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Ordu)

18.00 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

29 Ekim Çarşamba:

13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (Kahta İlçe)

13.30 Aliağa Futbol-Serikspor (Aliağa Atatürk)

13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Osmanlı)

13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Dersimspor-Fethiyespor (Tunceli Atatürk)

13.30 Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

13.30 Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor (Fatsa İlçe)

13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir)

13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Silifke Şehir)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor (Çorum Şehir)

15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947 (Pendik)

15.30 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı (Isparta Atatürk)

15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Ordu)

18.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Ekim Perşembe:

13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Faruk Çelik)

13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulancak İlçe)

14.45 Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal)

15.30 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)

18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurd (Gaziantep)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

