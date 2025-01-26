Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 80 il ve KKTC'den 2.755 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2025 21:54

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da yapıldı. 

Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) açıklamasına göre şampiyonaya, Türkiye'nin 80 ilinden ve KKTC'den 2 bin 755 sporcu katıldı.

Hafta boyunca satranç sporcuları, antrenörler, veliler ve satranç severlerden oluşan yaklaşık 10 bin kişi şampiyona için kentte bir araya geldi.

Organizasyonda, 7-12 ve 13-18 yaş grubunda mücadele veren 2 bin 755 sporcudan derece elde edenler, milli takım havuzuna girmeye hak kazandı. 

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Şampiyonanın ödül törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Federasyon Başkanı Fethi Apaydın, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Buğrahan Bozkurt, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, TSF İl Temsilcisi Selda Seçgin, federasyon yetkilileri, sporcular, veliler, hakemler ve antrenörler katıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery