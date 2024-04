Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu başlıyor

Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Avrupa'da "Gold Label" kategorisinde yer alan dört yarı maratondan biri olan koşunun basın toplantısı İBB

Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde yapıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada parkurunda koşulacak. "En Hızlı Yarı" sloganıyla start alacak maratona rekor başvuru oldu. Geçen yıl 12 bin kişi kayıt yaptırırken, sayı bu yıl 16 bini buldu.



Bu sene, 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunda koşulacak olan İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle'nin konuşmacı olarak katıldığı toplantıyı, çok sayıda davetli ve medya mensubu takip etti.



ONUR: YARI MARATON ARTIK "YENİ MARATON"



Toplantının açılışını yapan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yarı maratonların popülerliğinin son yıllarda hızla artığını belirterek, "Yarı maratona, dünyada artık "yeni maraton" deniyor! 42K'ya göre bitirme şansının yüksekliği ve dinamik yapısı, her geçen

gün ilgiyi artırıyor. Türkiye'de yarı maratonun büyüme hızı büyük maratonun 4 katı. Son 5 yılda yarı maratonu koşup bitirenlerin sayısı da yüzde 100'ün üstünde artış kaydetti. 2021 yılında Türkiye'nin ilk uluslararası atletizm rekoruna sahne olan maratonumuz, bir ilke daha imza atacak. Türkiye'de ilk defa 16 yaş ve üstü çocuklar yarı maraton koşacak" dedi.



Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'nun tarihi atmosferinin yanı sıra, rakımıyla da elit atletlere en iyi derecelerini yapma olanağı sunduğunu vurgulayan Onur, "Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl kişisel en iyi dereceleri 1:01:00'ın altında olan

21 erkek ve kişisel dereceleri 1:08:00'ın altında olan 9 kadın atlet katılacak. Geçen yılki Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nu kazanan Kenyalı Panuel Mkungo (Panuel Mıkungo), İstanbul Yarı Maratonu'nu da alarak, erkeklerde bunu başaran ilk atlet olmayı

istiyor" dedi. Onur, 28 Nisan'da koşulacak Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'na tüm İstanbulluları beklediklerini de kaydederek, "Tahminlere göre güzel bir hava olacak. Bizi yine keyifli ve heyecanlı bir maraton bekliyor" dedi.



ÇİNTİMAR: "REKORLAR PARKURU" YOLUNDA İLERLİYOR



Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nun Türkiye'deki en güzel yarı maraton parkuruna sahip olduğunu söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun ülkenin spor kültürüne yaptığı katkılara dikkat çekti. Çintimar, "Türkiye İş



Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en hızlı yarışlarından birisi olma unvanını hâlâtaşıyor. Sürekli yükselen dereceler sonunda artık 'rekorlar parkuru' olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. İstanbul Yarı Maratonumuz, aynı zamanda kotaya katkı veren

yarışlardan birisidir. Bu yarışmaların sayısını artırmak ve büyütmek, ülkemizdeki spor kültürünün daha da gelişmesi için önemli bir etkendir" dedi.



LÜLE: "YAŞ SINIRININ 16'YA İNDİRİLMESİ KIYMETLİ"

Dünyada, iki kıtayı birleştiren tek maraton olan İstanbul Maratonu'ndan sonra İstanbul Yarı Maratonu'nun da isim sponsorluğunu üstlenen Türkiye İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, "Cumhuriyetten sadece bir yıl sonra kurulan, ülkemizin ilk milli bankası olarak bu yıl 100. kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılında başlattığımız iş birliğini bu yıl Bankamızın 100. yılında devam ettirmek bizler için çok anlamlı" dedi.



Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nun bir şenlik havasında geçeceğine inandığını söyleyen Lüle, "Bu yıl 18 yaş sınırının kaldırılarak ülkemizde ilk defa 16 yaş ve üstü gençlerin de Türkiye İş Bankası Yarı Maratonu'nda koşabilmesi, yaş sınırının 16'ya indirilmesi böylesine kitlesel etkinlikler vasıtasıyla gençlerimizin sporla ve sportif

değerlerle buluşması bakımından da kıymetli" diye konuştu.



ÇAĞLAR: MARATONLARA 2027'Yİ DE EKLEDİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, ülke için çalışmanın da bir maraton gibi olduğunu belirterek, "Biz de hizmet maratonuna kaldığımız yerden aynı heyecan ve keyifle devam edeceğiz. Şimdi beraber Türkiye için koşma zamanı" dedi. Aktif yaşam ve egzersizin bireysel ve toplumsal sağlık için elimizdeki en ucuz ve en iyi ilaç olduğunu vurgulayan Çağlar, "Fiziksel ve ruhsal travmalara karşı da faydaları bilimsel bir gerçektir. Biz de İstanbullular için sporu, bir 'önleyici sağlık hizmeti' olarak görüyoruz.



Şehrimizde uluslararası prestije sahip iki maratonumuz mevcut. Şimdi buna ek olarak 2027 Avrupa Oyunları ile İstanbul'da ilk kez birden fazla branşı içeren bir spor organizasyonu düzenleyeceğiz. Tüm bu çalışmalar bize Olimpik ve Paralimpik Yaz Oyunları'nı İstanbul'a

getirme yolunda da büyük tecrübe kazandıracak" dedi. Konuşmaların ardından Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu için tasarlanan tişörtler, bir dans şovla tanıtıldı. Toplantı, katılımcıların yarı maraton göğüs numaraları ve tişörtleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.



TÜRKİYE'DE BİR İLKE DAHA SAHNE OLACAK

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1:04:02'lik derecesiyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye'de 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da tarihe geçecek.



Önceki yıllarda yaş sınırı 18 ve üstüydü. Bu yıl yarı maratona Kanada, Malta ve Virjin Adaları'ndan ilk kez katılım olacak. Toplamdaysa 72 farklı ülkeden katılım sağlanacak.



YARI MARATON YENİKAPI'DAN 09.15'TE START ALACAK



Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı'dan saat 09.15'te start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar ve Eminönü'nden Karaköy istikametine sapacak olan yarış, Galata köprüsünü geçecek. Karaköy'deki köprü

bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine "U" dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı'da başladığı noktada sona erecek.



10K yarışına ise Yenikapı'da saat 08.00'de start verilecek. Sarayburnu'ndan dönüş alacak olan koşu yine Yenikapı'da sona erecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1.5 saat, 21K içinse 3.5 saat olacak.



Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'na dair tüm bilgilere yarışın resmi web sitesi https://istanbulyarimaratonu.com/ üzerinden de ulaşılabilecek.



İsim sponsorluğunu Türkiye İş Bankası'nın üstlendiği 19. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları One Bond, Züber, Tchibo, MG, Saf, Fomilk, Hamidiye, Kanyon, teknoloji sponsoru SoundCore ve medya sponsoru Karnaval'ın katkılarıyla

yapılacak.



TÜRKİYE İŞ BANKASI 19. İSTANBUL YARI MARATONU YARIŞ PROGRAMI



04:30 : Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

08:00 : 10K Yarış Başlangıcı

09:15 : Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı

08:30 : 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

09:30 : 10K Yarışının Sona Ermesi

10:15 : 21K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10:45 : Ödül Töreni

10:50 : Güzergahın kademeli trafiğe açılması (Balat)

11:45 : Güzergahın kademeli trafiğe açılması (Sirkeci)

12:40 : 21K Yarışının Sona Ermesi

12:50 : Yaş Grupları Ödül Töreni

13:30 : Yenikapı'nın Trafiğe Açılması





TÜRKİYE İŞ BANKASI 19. İSTANBUL YARI MARATONU ATLETLER LİSTESİ



ERKEKLER

1. Solomon Berihu - Etiyopya

2. Edmond Kipngetich – Kenya

3. Dinkalem Ayele – Etiyopya

4. Josphat Kipkemboi Kemei – Kenya

5. Solomon Kipchoge – Kenya

6. Benard Biwott – Kenya

7. Antony Kimtai – Kenya

8. Tadesse Abraham – İsviçre

9. Hicham Amghar – Fas

10. Hillary Kipchumba – Kenya

11. Abraham Kipyatich – Kenya

12. Bute Gemechu – Etiyopya

13. Ali Kaya – Türkiye

14. Cameron Levins – Kanada

15. Vincent Mutaj – Kenya

16. John Kiprono Langat – Kenya

17. Peter Mwaniki Njeru – Kenya

18. Edward Zakayo Pingua – Kenya

19. Sosten Kipchirchir – Kenya

20. Bernard Sang – Kenya

21. Juan Antonio Perez – İspanya

22. Dominick Kipkirui Bett – Kenya

23. Mathew Samperu – Kenya

24. Tamerat Tegegn – Etiyopya

25. Kipsambul Kimakal – Kenya

26. Ashenafi Moges – Etiyopya

27. Panuel Mkungo – Kenya

28. James Kipkogei Kipkoech – Kenya

29. Cornelius Kipkogei – Kenya

30. Laban Kipkemboi – Kenya

31. Daniel Mateo – İspanya

32. Marcelo Laguera – Meksika

33. Nicolae Alexandru Soare – Romanya

34. Halil Yaşın – Türkiye

35. Mitja Krevs – Slovenya

36. Dillon Cassar – Malta

37. Üzeyir Söylemez – Türkiye

38. Anthony Kipchirchir – Kenya

39. Sultan Orhan – Türkiye



KADINLAR



1. Gladys Chepkurui – Kenya

2. Ftaw Zeray – Etiyopya

3. Judy Kemboi – Kenya

4. Betelihem Afenigus – Etiyopya

5. Aberash Shilima – Etiyopya

6. Anchinalu Dessie – Etiyopya

7. Zewditu Aderaw – Etiyopya

8. Betty Chepkemoi Kibet – Kenya

9. Alem Nigussie – Etiyopya

10. Ruth Jebet – Bahreyn

11. Lilian Jepkemboi Lelei – Kenya

12. Zinashwork Yenew – Etiyopya

13. Edith Jepchumba – Kenya

14. Birtukan Abera – Etiyopya

15. Liliana Maria Dragomir – Romanya

16. Devora Avramova - Bulgaristan

17. Sheila Chelangat – Kenya

18. Edna Chepkemoi – Kenya

19. Faith Jeruto Kipmaiyo – Kenya

20. Meraf Bahta – İsviçre

21. Mirriam Chebet – Kenya



TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL YARI MARATONU TARİHÇESİ



Bu yıl 19.'ncu kez koşulacak olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, ilk olarak 1987 yılında Eyüpsultan Belediyesi tarafından "Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu" adıyla düzenlendi.



Maratona, 1994'teki 8. yarıştan sonra 2010 yılına kadar ara verildi. 2010'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarı maratonu 16 yıl sonra yeniden başlattı. Ancak 2011-2014 arası maratona ikinci kez daha ara verildi.



Koşuya, 2015'te "İstanbul Yarı Maratonu" adı ile devam edildi. Aynı yıl bronz, 2017'de de altın kategoriye (Gold Label) yükselen Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Avrupa'da bu özelliğe sahip dört yarı maratondan biri olma özelliğini koruyor. 2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich, 1:04:02 derecesiyle dünya rekoru kırdı. Bu rekor, Türkiye topraklarında atletizmde kırılan ilk dünya rekoru olarak tarihe geçti.



Erkeklerdeki parkur rekorunun sahibiyse 2022'de 59:15'lik dereceyle Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi. Maratonun son şampiyonları erkeklerde Daniel Simiu Ebenyo (Kenya, 59:52), kadınlardaysa Purity Temutai Komen (Kenya, 1:06:30). Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nun Yenikapı'dan başlayıp yine burada biten parkuru, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci, Yeni Camii, Eminönü, Galata Köprüsü, Fener, Balat, Sveti Stefan kilisesi ve daha birçok tarihi noktaya sahip.



İBB SPOR İSTANBUL HAKKINDA



Bir İBB iştiraki olarak 1989 yılında kurulan Spor İstanbul, Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu ile Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu gibi iki büyük organizasyonun dışında Ulu Gazi Yağlı Güreşleri ve Tour of İstanbul gibi iki profesyonel organizasyon daha

düzenliyor.



Spor İstanbul, 74 tesisiyle yüzmeden tenise, futboldan basketbola, voleyboldan fitness'a kadar, toplam 26 branşta milyonlarca İstanbulluya spor hizmeti sunuyor. Hem tesislerinde hem açık hava alanlarında sayısız etkinlik hayata geçiren Spor İstanbul, kurduğu

spor okullarıyla her yıl 100 binlerce çocuğu da sporla tanıştırıyor. 16 branşa sahip bu okulların bünyesindeki Gelişim Ligleri, yetenekli çocuklara profesyonel kulüplerin kapısını da aralıyor.



Spor İstanbul, İstanbulluların fiziksel aktivite oranını artırıp, sporun toplumsal hayatın bir parçası olması için faaliyet yürütürken, olimpik ruhun yerleşmesine de katkı vermeyi amaçlıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU