Tarih Yer Organizasyon Sonuç 24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1-3 09.09.1981 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2 12.10.1988 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1 20.09.1989 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 1-2 17.07.1991 Reykjavik Özel 1-5 12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0 11.10.1995 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0 09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3 13.10.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 09.10.2016 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2 06.10.2017 Eskişehir Dünya Kupası Elemeleri 0-3 11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-2 14.11.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacağı İzlanda ile 14. randevuya çıkacak.Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.Yedisi İzlanda'da, 6'sı Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi.İki takım arasında son olarak Kasım 2019'da İstanbul'da oynanan maç, 0-0 sona ermişti.İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de, 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı.Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Not: Maç sonuçları, ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.