Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı hafta sonu yapılacak

2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın son ayağı, 2-3 Aralık tarihlerinde Kemer'de düzenlenecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'nın Kemer ilçesindeki organizasyona katılan sürücüler, hem ekstrem parkurda hem de doğada yarışacak.



Sporcular, 2 Aralık Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için mücadele verecek.



Katılımcılar, 3 Aralık Pazar günü ise ekstrem ve enduro testten oluşan zorlu parkurda birincilik için ter dökecek.





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