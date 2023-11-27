Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı hafta sonu yapılacak

2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın son ayağı, 2-3 Aralık tarihlerinde Kemer'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı hafta sonu yapılacak
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27 Kasım 2023 15:44
2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın son ayağı, 2-3 Aralık tarihlerinde Kemer'de düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'nın Kemer ilçesindeki organizasyona katılan sürücüler, hem ekstrem parkurda hem de doğada yarışacak.

Sporcular, 2 Aralık Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için mücadele verecek.

Katılımcılar, 3 Aralık Pazar günü ise ekstrem ve enduro testten oluşan zorlu parkurda birincilik için ter dökecek.

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