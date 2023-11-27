Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun son ayağı hafta sonu yapılacak

2023 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın son ayağı, 2-3 Aralık tarihlerinde Kemer'de düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'nın Kemer ilçesindeki organizasyona katılan sürücüler, hem ekstrem parkurda hem de doğada yarışacak.
Sporcular, 2 Aralık Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için mücadele verecek.
Katılımcılar, 3 Aralık Pazar günü ise ekstrem ve enduro testten oluşan zorlu parkurda birincilik için ter dökecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'nın Kemer ilçesindeki organizasyona katılan sürücüler, hem ekstrem parkurda hem de doğada yarışacak.
Sporcular, 2 Aralık Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için mücadele verecek.
Katılımcılar, 3 Aralık Pazar günü ise ekstrem ve enduro testten oluşan zorlu parkurda birincilik için ter dökecek.
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