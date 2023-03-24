Türkiye'den üç bant bilardo dünya genel klasmanında büyük başarı!

Türkiye, üç bant bilardo dünya genel klasmanında birinci sırada.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye'den üç bant bilardo dünya genel klasmanında büyük başarı!
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24 Mart 2023 14:25
Üç Bant Bilardo Milli Takımı, dünya genel klasmanında 304 puanla ilk sırada yer aldı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birinci olduğu klasmanda Güney Kore 250 puan ikinci, Hollanda ise 172 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım şampiyon olmuş, Türkiye toplamda 7, üst üste ise 3. kez bu başarıyı tekrarlamıştı.

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