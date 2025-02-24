Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen ve üç gün süren şampiyona 26 kategoride gerçekleştirilirken 12 ülkeden 445 sporcu, madalya için mücadele etti.Organizasyonda Simay Özçiftçi, kadınlar 200 metrede 23.67'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken Sıla Koloğlu'na ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.Şampiyonada madalya kazanan sporcular ve dereceleri şöyle:- Erkekler gülle atma1. Hasan Saygı 16,852. Mustafa Efe Kuru 15,573. Arda Efe Karakurt 15,42- Kadınlar gülle atma1. Pınar Akyol 15,952. Berivan Yiğit 14,023. Ebrar Keskin 13,94- Kadınlar 1500 metre1. Derya Kunur 4.19.902. Pelinsu Şahin 4.20.503. Damla Çelik 4.24.76- Erkekler 60 metre engelli1. Mikdat Sevler 7.772. Deniz Kaan Kartal 7.863. Ayetullah Demir 7.89- Kadınlar 60 metre1. Simay Özçiftçi 7.472. Büşra Akay 7.643. Zülha Armutcu 7.66- Kadınlar 800 metre1. Elif Beyza Kökçüoğlu 2.09.302. Damla Çelik 2.11.093. Dilan Yılmaz 2.11.80- Kadınlar uzun atlama1. Yasemin Zehra Börekçi 6,192. Nur Arı 6,043. Aleyna Karabulut 6,03- Erkekler yüksek atlama1. Enes Talha Şenses 2,032. Emir Can Karagül 23. Muhammed Yasir Kıran 1,95- Erkekler 800 metre1. Ömer Faruk Bozdağ 1.47.22. Mevlüt Aras 1.49.713. Mevlüt Selek 1.51.17- Kadınlar 400 metre1. Eda Nur Tulum 54.472. Aysel Önder 56.213. Elif Polat 57.33- Erkekler 400 metre1. İsmail Nezir 46.842. Berke Akçam 46.913. Kubilay Ençu 48.20- Kadınlar 60 metre engelli1. Yaren Yıldırım 8.442. Elif Ilgaz 8.503. Bahar Öztürk 8.60- Erkekler üç adım atlama1. Samet Kürşat Kaya 14,532. Mahir İçli 14,313. Ebubekir Erdoğan 14- Erkekler 60 metre1. Mustafa Kemal Ay 6.792. Hüseyin Mutlu Korkmaz 6.873. Şükrü Gamsız 6.95- Erkekler 1500 metre1. Emin Berke Murathan 3.45.522. Salih Teksöz 3.46.653. Kıyasettin Kara 3.48.06- Erkekler sırıkla atlama1. Erdem Tilki 52. Zeki Cem Tenekebüken 4,803. İltan Karadeniz 4- Erkekler uzun atlama1. Hüseyin Ocak 7,222. Barış Köroğlu 73. Bilal Durul 6,93- Kadınlar 3000 metre1. Pelinsu Şahin 9.12.802. Derya Kunur 9.20.293. Döndü Kübra Poyraz 9.40.72- Erkekler 3000 metre1. Salih Teksöz 8.02.382. Abdulhalik Çağıran 8.03.873. Kıyasettin Kara 8.04.58- Kadınlar üç adım atlama1. Tuğba Danışmaz 13,662. Kadriye Dilek Durmuş 13,423. Nur Arı 13,96- Kadınlar 200 metre1. Simay Özçiftçi 23.672. Elif Polat 24.133. Sıla Koloğlu 24.45- Erkekler 200 metre1. Deniz Kaan Kartal 21.252. İsmail Nezir 21.483. Kubilay Ençu 21.93- Erkekler 4x400 metre bayrak yarışı1. TSK Spor Gücü, Mahmut Kurt, Mert Taşcı, Umut Çelik, Ahmet Buğra Kurt2. MSÜ Hava Harp Okulu, Mücahit Gülsüm, Muhammed Sefa Akarsu, Sefa Kamil İşcan, Mert Dündar3. Gaziantep İl Karması, Aykut Özer, Kerem Dutlu, Furkan Kanlı, Kaan Eryatar