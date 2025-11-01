Türkiye Basketbol Ligi'nde günün sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasına 4 müsabakayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 93-78
Darüşşafaka Lassa-Finalspor: 97-85
Fenerbahçe Koleji RAMS-Çayırova Belediyesi: 73-100
Kipaş İstiklalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 72-71
