Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 8 Eylül'de

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 8 Eylül'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 8 Eylül'de
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09 Ağustos 2024 00:22
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 8 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak.

Geçen sezon şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar sürdüğü ligde, yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçları 8 Eylül'de oynanacak.

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