Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 8 Eylül'de

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 8 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak.
Geçen sezon şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar sürdüğü ligde, yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçları 8 Eylül'de oynanacak.
Geçen sezon şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar sürdüğü ligde, yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçları 8 Eylül'de oynanacak.
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