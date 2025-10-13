13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Türk Telekom'un konuğu Buducnost VOLI

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI ile karşılaşacak.

calendar 13 Ekim 2025 11:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom'un konuğu Buducnost VOLI
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü haftasında salı Buducnost VOLI'yi konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan başkent ekibi, Karadağ temsilcisi karşısında ilk zaferini elde etmeye çalışacak.

Mavi-beyazlılar, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI ile oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
