Türk Telekom'un konuğu Buducnost VOLI

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü haftasında salı Buducnost VOLI'yi konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan başkent ekibi, Karadağ temsilcisi karşısında ilk zaferini elde etmeye çalışacak.
Mavi-beyazlılar, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI ile oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan başkent ekibi, Karadağ temsilcisi karşısında ilk zaferini elde etmeye çalışacak.
Mavi-beyazlılar, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI ile oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.