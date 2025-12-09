Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki 10. maçında 10 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.
Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta Türk Telekom 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3'üncü, Ratiopharm Ulm ise 4 galibiyet, 5 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.
İki ekip arasındaki karşılaşmalarda Türk Telekom'un ve Ratiopharm Ulm'ün 2'şer galibiyeti bulunuyor. Başkent ekibi, grupta Ulm'e karşı oynadığı ilk maçı seyircisi önünde 96-93 kaybetmişti.
Türk Telekom, EuroCup'ta Ratiopharm Ulm'e konuk olacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki 10. maçında deplasmanda Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki 10. maçında 10 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Murat Sancak için tutuklama kararı ve nedeni!
-
9
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kalktı
-
8
Bahis soruşturmasında tutuklanan ve serbest bırakılan isimler
-
7
İşte Yusuf Özdemir'in tutuklanma nedeni
-
6
Metehan Baltacı tutuklandı
-
5
Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına gönderme!
-
4
Galatasaray'a Jakobs müjdesi!
-
3
Galatasaray'ın apar topar gönderdiği golcü gittiği yerde coştu
-
2
Monaco - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
1
Mert Hakan Yandaş tutuklandı!
- 14:23 Liverpool'da Salah, gemileri yaktı!
- 14:14 Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda Radnicki'yi konuk edecek
- 14:12 Türkiye rekortmeni kadın milli atletler Portekiz'de de rekor peşinde
- 14:02 Formula 1'de şampiyonlar kulübünün yeni üyesi: Lando Norris
- 14:02 Beşiktaş'tan Cengiz Ünder ve Jota Silva için açıklama!
- 14:00 Serebral palsili Kadir Berke, boccia sporunu tanıtarak farkındalık oluşturuyor
- 13:58 Fenerbahçe Opet, Reyer Venezia'yı konuk edecek
- 13:55 Türk Telekom, EuroCup'ta Ratiopharm Ulm'e konuk olacak
- 13:52 Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük galibiyet peşinde
- 13:51 Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta Cluj-Napoca'yı ağırlayacak!
- 13:48 Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 gran fondo takvimini açıkladı
- 13:48 Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Tours'u ağırlayacak
- 13:43 TFF, 27 futbolcuyu bahis nedeniyle PFDK'ye sevk etti!
- 13:42 Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Knack'i ağırlayacak
- 13:36 Galatasaray Çağdaş Faktoring, USK Prag'a konuk olacak
- 13:34 Beşiktaş'a bir kötü haber daha: Cengiz Ünder
- 13:33 Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. maçları yapılacak
- 12:53 Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına gönderme!
- 12:13 Bogdanovic: "Obradovic ile Fenerbahçe'deyken bile Partizan'ı konuşurduk"
- 12:04 İbrahim Hacıosmanoğlu'dan derbi için olay açıklamalar!
- 11:57 22 hakem PFDK'ye sevk edildi!
- 11:56 Ergin Ataman'dan NBA itirafı!
- 11:48 Ali Gültiken: "Anlatılamaz bir nokta!"
- 11:36 Sinan Vardar: "Herkese çalışan VAR, Beşiktaş'ta arızalandı"
- 11:26 Turgay Demir: "Sergen Yalçın, Rafa Silva'yı kazanmalı"
- 11:24 Carmelo'dan cesur iddia: "Knicks, Curry'yi draft etse şampiyonduk"
- 11:21 Heat, Rozier'in takas edilebilirliği konusunda belirsizlik yaşıyor
- 11:20 Warriors, Jonathan Kuminga için takas piyasasını araştıracak
- 11:19 Franz Wagner, ayak bileği burkulmasıyla 2-4 hafta yok
- 11:18 NBA'den Desmond Bane'e 35 bin dolar ceza!
- 11:02 Monaco - Galatasaray: 10 şifre
- 10:50 Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 4 kişilik liste belirlendi
- 10:42 İşte Yusuf Özdemir'in tutuklanma nedeni
- 10:24 Beşiktaş'a kötü haber: Jota Silva
- 10:21 Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!
- 10:05 Tedesco'dan Brann maçında forvet sürprizi!
- 10:02 Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi motivasyon konuşması
- 09:58 Tedesco'nun yönetimden özel talebi: Diogo Leite
- 09:54 Suns, Wolves'un 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı
- 09:46 Formda Sane'nin gözü Monaco maçında!
- 09:44 Domenico Tedesco'dan takıma mesaj: "Ayağa kalkın!"
- 09:41 Galatasaray için bir maçtan fazlası!
- 09:38 Lyon, Szymanski için gemileri yaktı!
- 09:33 Trabzonspor'dan Haissem Hassan hamlesi! Teklifin detayları ortaya çıktı
- 09:28 Okan Buruk'tan dikkat çeken Avrupa istatistiği
- 09:28 Tedesco, ideal 11'ini bulamadı!
- 09:20 Tedesco'dan Jhon Duran'a uyarı: "Sakin ol"
- 09:08 Domenico Tedesco ve Jose Mourinho aynı kaderi paylaşıyor!
- 09:03 Galatasaray'a Jakobs müjdesi!
- 09:00 BeIN Trio ekibinden Beşiktaş - Gaziantep FK yorumları!
- 08:50 Victor Osimhen için tarihi gün
- 08:43 Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi!
- 08:43 Trabzonspor dev bütçelere meydan okuyor
- 08:41 İşte Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalma sebebi!
- 08:40 Galatasaray'ın apar topar gönderdiği golcü gittiği yerde coştu
- 08:01 Yapay zekanın 2025/26 sezonu Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 01:11 Bahis soruşturmasında tutuklanan ve serbest bırakılan isimler
- 01:03 Nihat Kahveci'den Beşiktaş - Gaziantep maçı hakemine tepki!
- 00:56 Murat Sancak için tutuklama kararı ve nedeni!
- 00:44 Milan, geriye düştüğü maçta Torino'yu devirdi!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Liverpool'da Salah, gemileri yaktı!
Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi!
Parma, deplasmanda tek golle galip!
Liverpool, Salah'ı maç kadrosuna almadı
Serge Gnabry'den yeni sözleşme yanıtı!
Real Madrid'i korkutan haber: Kylian Mbappe
Barcelona'da eleştiriler sonrası ayrılık ihtimali: Ronald Araujo!
Mario Balotelli'den yıllar sonra Jose Mourinho itirafı!
Rooney: "Salah, Liverpool'u yüzüstü bıraktı, saygısızlık'"
Hansi Flick: "Real Madrid maçını izlemedim, uyuyordum"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|15
|11
|3
|1
|32
|11
|36
|2
|Trabzonspor
|15
|10
|4
|1
|27
|13
|34
|3
|Fenerbahçe
|15
|9
|6
|0
|32
|14
|33
|4
|Göztepe
|15
|7
|5
|3
|18
|9
|26
|5
|Beşiktaş
|15
|7
|4
|4
|26
|19
|25
|6
|Samsunspor
|15
|6
|7
|2
|22
|16
|25
|7
|Gaziantep FK
|15
|6
|5
|4
|23
|24
|23
|8
|Kocaelispor
|15
|5
|4
|6
|12
|15
|19
|9
|Başakşehir
|15
|4
|5
|6
|20
|17
|17
|10
|Alanyaspor
|15
|3
|8
|4
|14
|14
|17
|11
|Konyaspor
|15
|4
|4
|7
|20
|24
|16
|12
|Rizespor
|15
|3
|6
|6
|17
|23
|15
|13
|Antalyaspor
|15
|4
|3
|8
|14
|25
|15
|14
|Gençlerbirliği
|15
|4
|2
|9
|17
|21
|14
|15
|Kasımpaşa
|15
|3
|5
|7
|14
|21
|14
|16
|Eyüpspor
|15
|3
|3
|8
|10
|18
|13
|17
|Kayserispor
|15
|2
|7
|6
|15
|32
|13
|18
|Karagümrük
|15
|2
|2
|11
|13
|29
|8