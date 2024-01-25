Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz TRT ve TRT Spor'da

Türk takımlarının Avrupa maçları 3 sezon boyunca şifresiz olarak yayınlanacak.

Haber; AA
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Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz TRT ve TRT Spor'da
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25 Ocak 2024 18:38
Son güncelleme 25 Ocak 2024 19:16
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

TRT 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak.

TRT'DEN AÇIKLAMA

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, bu gelişmenin ardından şu açıklamayı yaptı; "TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu.

TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."



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