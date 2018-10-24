Türk takımlarıyla 13. maç

Son 4 maçı kaybetmedi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 11 yıl sonra karşılaşacak.Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde Anderlecht dışında bir Belçika temsilcisiyle karşılaşmadı.Anderlecht ile 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda olmak üzere toplam 4 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, 25 Ekim Perşembe günü rakibiyle 5. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında bugüne dek oynanan 4 karşılaşmada Fenerbahçe, 2 galibiyet elde ederken birer kez de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1965 yılında Fenerbahçe'nin sahasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 berabere tamamlanmış, sarı-lacivertliler rövanşı 5-1 kaybetmişti.Fenerbahçe ile Anderlecht, 42 yıl sonra 2007'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yeniden karşılaştı. Sarı-lacivertliler, iki karşılaşmayı da kazanmayı başardı.Sarı-lacivertliler, bu 4 karşılaşmada rakip filelere 4 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht, daha önce Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı.Belçika temsilcisi, Fenerbahçe'nin yanı sıra 1976 ve 2014 yıllarında Galatasaray, 2011 yılında Bursaspor ve 2009 yılında Sivasspor ile mücadele etmişti.Toplam 12 maçta 6 galibiyet alan Anderlecht, üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.Anderlecht, Türk takımlarına karşı oynadığı son 4 karşılaşmada yenilmedi.Son olarak 2009 yılında Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Belçika temsilcisi, daha sonra Bursaspor ve Galatasaray'a karşı yaptığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.Bu mücadelelerde ikişer galibiyet ve beraberlik alan Anderlecht, 7 gol atıp kalesinde 4 gol gördü.