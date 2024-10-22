Türk spor tarihine geçen anlaşma: Alperen Şengün

Alperen Şengün'ün Houston Rockets ile 5 yıl için toplamda 185 milyon dolar karşılığında yeni sözleşme imzaladığı belirtildi. Alperen, anlaşmanın resmiyete kavuşmasıyla birlikte tarihe geçecek. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Türk spor tarihine geçen anlaşma: Alperen Şengün
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22 Ekim 2024 01:14
Houston Rockets'ta geleceği belirsiz olan Alperen Şengün için yeni bir gelişme yaşandı.

ESPN'de yer alan habere göre; Alperen Şengün, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

TAM 185 MİLYON DOLAR

Milli basketbolcumuz, yeni anlaşmaya göre 5 yıl için toplamda 185 milyon dolar kazanacak. Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yılda opsiyon bulunacak.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCU OLACAK

Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, cumhuriyet tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.

Houston Rockets'ın anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

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