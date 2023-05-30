Türk Hentbol hakemlerine Şampiyonlar Ligi'nde görev

Hentbol hakemleri Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde görevlendirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hentbol hakemlerine Şampiyonlar Ligi'nde görev
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30 Mayıs 2023 14:59
Uluslararası hentbol hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde görevlendirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan MVM Dome'de düzenlenecek Dörtlü Final'de görev yapacak.

Türk hakem ikilisi, 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.15'te başlayacak üçüncülük maçını yönetecek.

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