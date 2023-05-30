Türk Hentbol hakemlerine Şampiyonlar Ligi'nde görev

Uluslararası hentbol hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde görevlendirildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan MVM Dome'de düzenlenecek Dörtlü Final'de görev yapacak.
Türk hakem ikilisi, 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.15'te başlayacak üçüncülük maçını yönetecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan MVM Dome'de düzenlenecek Dörtlü Final'de görev yapacak.
Türk hakem ikilisi, 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.15'te başlayacak üçüncülük maçını yönetecek.