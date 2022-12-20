Türk Hava Yolları son 16'ya yükselmeyi başardı

Voleybolda CEV Kupası son 32 turunda Viteos'u 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Hava Yolları son 16'ya yükselmeyi başardı
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20 Aralık 2022 20:43
Voleybol Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu ikinci maçında Türk Hava Yolları, İsviçre'nin Viteos takımını 3-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

Türk Hava Yolları, rakibini deplasmanda da 3-0 mağlup etmişti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Raguel Portelo (Portekiz)

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver)

Viteos: Lund, De Micheli, Grubbs, Haynes, Gross, Troesch, (Mottis, Boıllat,Müller, Petitat)

Setler: 25-20, 25-20, 25-14

Süre: 64 dakika (20, 24, 20)

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