Türk Hava Yolları, Sarıyer'e set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Sarıyer Belediyespor ile karşılaşan Türk Hava Yolları, rakibini rahat yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, Sarıyer'e set vermedi
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12 Mart 2022 17:18
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
 Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon)

Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Pelin Eroktay (Gülce Güçtekin, Adlin Kaymaz, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Sezen Keşkekoğlu)

Setler: 25-21, 25-17, 25-15

Süre: 84 dakika (30, 29, 25)

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