Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon)
Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Pelin Eroktay (Gülce Güçtekin, Adlin Kaymaz, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Sezen Keşkekoğlu)
Setler: 25-21, 25-17, 25-15
Süre: 84 dakika (30, 29, 25)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon)
Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Pelin Eroktay (Gülce Güçtekin, Adlin Kaymaz, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Sezen Keşkekoğlu)
Setler: 25-21, 25-17, 25-15
Süre: 84 dakika (30, 29, 25)