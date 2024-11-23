Türk Hava Yolları, evinde hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim, Ratzke, (Melis Yılmaz, Ada Germen)
Aras Kargo: Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ecesu Soner (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Tasbas, Tuana Köse)
Setler: 21-25, 25-20, 25-15, 25-23
Süre: 104 dakika (35, 23, 22, 24)
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim, Ratzke, (Melis Yılmaz, Ada Germen)
Aras Kargo: Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ecesu Soner (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Tasbas, Tuana Köse)
Setler: 21-25, 25-20, 25-15, 25-23
Süre: 104 dakika (35, 23, 22, 24)