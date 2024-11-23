Türk Hava Yolları, evinde hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, evinde hata yapmadı
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23 Kasım 2024 21:36
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.
 Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim, Ratzke, (Melis Yılmaz, Ada Germen)

Aras Kargo: Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ecesu Soner (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Tasbas, Tuana Köse)

Setler: 21-25, 25-20, 25-15, 25-23

Süre: 104 dakika (35, 23, 22, 24)

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