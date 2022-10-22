Türk Hava Yolları, Bolu Belediye'ye set vermedi

Kadınlar Voleybol Kupa Voley B Grubu mücadelesinde Türk Hava Yolları, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, Bolu Belediye'ye set vermedi
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22 Ekim 2022 19:46
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Türk Hava Yolları, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

İkinci maçından da galip ayrılarak 6 puan toplayan Türk Hava Yolları, bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun,

Bolu Belediyespor: Kübra Susam Kegan, Nadiia, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Bohdana, Elisa, Tuana Elisa Köse (Gizem Cera Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Elif Uzun, Buket Yılmaz)

Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Akyol Aydemir, Hanna, Zeynep Sude Demirel, Renee, Şeyma Ercan, (Buse Sonsırma Kayacan, Melis Yılmaz, Bahar Guidetti Toksoy, Madison, Çağla Akın)

Setler: 16-25, 19-25, 16-25

Süre: 78 dakika (24, 28, 26)

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