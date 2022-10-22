Türk Hava Yolları, Bolu Belediye'ye set vermedi

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Türk Hava Yolları, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
İkinci maçından da galip ayrılarak 6 puan toplayan Türk Hava Yolları, bir üst tura çıkmayı garantiledi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun,
Bolu Belediyespor: Kübra Susam Kegan, Nadiia, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Bohdana, Elisa, Tuana Elisa Köse (Gizem Cera Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Elif Uzun, Buket Yılmaz)
Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Akyol Aydemir, Hanna, Zeynep Sude Demirel, Renee, Şeyma Ercan, (Buse Sonsırma Kayacan, Melis Yılmaz, Bahar Guidetti Toksoy, Madison, Çağla Akın)
Setler: 16-25, 19-25, 16-25
Süre: 78 dakika (24, 28, 26)
İkinci maçından da galip ayrılarak 6 puan toplayan Türk Hava Yolları, bir üst tura çıkmayı garantiledi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun,
Bolu Belediyespor: Kübra Susam Kegan, Nadiia, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Bohdana, Elisa, Tuana Elisa Köse (Gizem Cera Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Elif Uzun, Buket Yılmaz)
Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Akyol Aydemir, Hanna, Zeynep Sude Demirel, Renee, Şeyma Ercan, (Buse Sonsırma Kayacan, Melis Yılmaz, Bahar Guidetti Toksoy, Madison, Çağla Akın)
Setler: 16-25, 19-25, 16-25
Süre: 78 dakika (24, 28, 26)
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