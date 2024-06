Türk boksunda hedef rekor madalya

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 8 sporcuyla rekor sayıda katılım gösteren Türk boksunda gözler şimdi de madalya rekoruna çevrildi.



Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için toplam 13 kotanın 8'ini elde eden ve kadınlarda 5, erkeklerde ise 3 sporcuyla temsil edilecek Türk boksu, 100 yıllık geçmişinin en başarılı dönemini yaşıyor.



Tarihinin en kalabalık kadrosuyla olimpiyata katılacak Türk boksunda gözler en başta Tokyo 2020'de altın madalya alan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu'nda olacak. Kadınlar 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ile 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te altın madalya mücadelesi verecek.



Kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve 60 kiloda Gizem Özer, Paris'te Türkiye'yi temsil edecek diğer milli sporcular olacak.



Erkeklerde ise 51 kiloda son Avrupa şampiyonu Samet Gümüş ile 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve 80 kiloda Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpitat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.



Türkiye'nin olimpiyatlarında 7 madalyası var



Türkiye'nin olimpiyat tarihinde, boks branşında 7 madalyası bulunuyor.



Milli boksörler bugüne dek 1'i altın, 3'ü gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.



Olimpiyatın en eski branşlarından biri olan boksta Türkiye'ye tek altın madalyayı kadınlarda Busenaz Sürmeneli getirirken, gümüş madalyaları kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu ile erkeklerde Atagün Yalçınkaya ve Malik Beyleroğlu elde etti. Bronz madalyaları ise erkeklerde Yakup Kılıç, Eyüp Can ve Turgut Aykaç'tan geldi.



Bir olimpiyatta en fazla 2 madalya



Türkiye, boksta bir olimpiyat oyununda en fazla 2 madalya elde etti.



Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, kadınlarda Busenaz Sürmeneli'nin altın, Busenaz Çakıroğlu'nun da gümüş madalyasıyla Türk boks tarihinin en başarılı organizasyon olarak kayıtlara geçti.



Türkiye, 1984 Los Angeles'ta ise Eyüp Can ve Turgut Aykaç'la bronz madalyalar elde etti.



İlk ve tek altın Busenaz'dan



Türkiye'nin olimpiyat oyunlarındaki ilk altın madalyasını pandemi nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak 2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlarda Busenaz Sürmeneli aldı.



Kadınlardaki ilk madalyayı yine 2020 Tokyo'da gümüş madalyayla Buse Naz Çakıroğlu elde etti. Bu madalya aynı zamanda 13 yıl sonra Türk boksunun olimpiyattaki ilk kürsüsü olmuştu.



Çakıroğlu'nun ardından ringe çıkan Sürmeneli, altın madalya kazanarak olimpiyat tarihinde ilk kez boks branşında İstiklal Marşı'nı dinletti.



Türkiye'nin boksta ilk olimpiyat madalyası 1984'te geldi



Türkiye'ye olimpiyatlarda boks branşında ilk madalyalarını, 1984 Los Angeles'ta erkeklerde Eyüp Can ve Turgut Aykaç, bronz elde ederek kazandırdı.



1988 ile 1992'yi boş geçen Türk boksu, 1996 Atlanta'da Malik Beyleroğlu'nun gümüş madalya almasıyla olimpiyat tarihinde o güne kadarki en önemli derecesini elde etti.



Final oynayan en genç: Atagün Yalçınkaya



Türk boksu 8 yıllık aranın ardından 2004'te bir kez daha olimpiyatta madalya sevinci yaşadı.



2004 Atina'da erkeklerde 17 yaşındaki Atagün Yalçınkaya, gümüş madalya alarak olimpiyat oyunları tarihinde Muhammed Ali'den sonra en genç yaşta final oynayan boksör unvanını aldı.



Erkeklerde madalya hasreti



Erkeklerde Türkiye'nin son olimpiyat madalyasını 2008 Pekin'de Yakup Kılıç kazandı.



Bronz madalya elde eden Yakup'tan sonra Türk boksu erkeklerde madalya kazanamadı.



Türkiye, Paris 2024'te erkek boksunda Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir ve Kaan Aykutsun'la 16 yıllık madalya hasretini dindirmeye çalışacak.



Eyüp Gözgeç: "Paris'te rekor bekliyorum"



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2024 Paris'e Türk boksunun damga vuracağına inandığını söyledi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gözgeç, "Dünyanın en genç kadrolarından birine sahibiz. Paris'e 8 kotayla gidiyoruz ve bu Türk boksu için bir rekor. Yeni hedefimiz Paris'te madalya rekoru kırarak ülkemizi gururlandırmak. Bütün sporcularımızın madalya potansiyeli var. Kısa bir süre kaldı, en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kendi dönemlerinde Türk boksunun tarihi başarılar elde ettiğini, son olarak da Avrupa'da erkeklerde madalya hasretini bitirdiklerini hatırlatan Gözgeç, "Kadın sporcularımız zaten dünyanın en iyileri. Şimdi erkek sporcularımız da geliyor. Samet Gümüş Avrupa şampiyonu, Tuğrulhan Erdemir ise Avrupa üçüncüsü unvanıyla ringe çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Bakan'ımızın desteklerini sonuna kadar hissediyoruz. İnşallah biz de bu desteğe olimpiyat şampiyonlukları ve madalyalarıyla karşılık vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





