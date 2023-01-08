Türk başkanların takımları Fransa Kupası'nda karşılaştı

Fransa Kupası'nda son 32'ye kalma karşılaşmaları dün oynandı.

Maçların en ilginç ve sonucu merak edileni Strasbourg kentinde oynanan Fransa 1. Lig takımlarından Clermont Ferrand takımı ile, Clermont'tan 7 lig altta oynayan Strasbourg FCOSK06 takımının yapacağı karşılaşmaydı.

64 takımın mücadele ettiği ve adını son 32'ye yazdıracağı karşılaşmalardan biri olan bu karşılaşmayı daha da ilginç kılan ise her iki takım başkanlarının Türk olmalarıydı.

Fransa 1. Lig takımlarından Clermont Ferrand FC Kulübü'nün başına 2019 yılında gelen Mehmet Schaefer, Türk asıllı İsviçreli bir iş adamı, geçen hafta Fransa 1. Lig karşılaşmasında Olympique Lyon takımını 1-0 yenme başarısını gösteren ve 40 milyon Euroluk bir bütçeye sahip olan Clermont FC, Strasbourg karşısında favori idi.

Diğer tarafta başkanlık yapan Aziz Soylu, Strasbourg yerel liginde senelerdir oynayan ve başlangıcında gurbetçi Türklerin kurduğu Olympique Strasbourg'un, yine yerel ligde oynayan FC Strasbourg Koenigshoffen takımı ile birleşerek yoluna devam eden ve yeni ismi FCOSK06 olan takımının senelerdir değişmeyen efsane başkanı.

Ufak bir bütçe ile yönetilen bu takım Strasbourg bölgesinde amatör olarak yoluna devam bir takım.

Her sene bir sürprizin olduğu Fransa Kupası maçlarında bu sene de sürpriz yaşandı ve Strasbourg'un amatör takımı 40 milyon Euro bütçeli Clermont Ferrand FC takımını kupadan eledi.

Normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda 4-3 kazanan FCOSK06 amatör takımı bir üst tura çıkmayı başardı. Başkan Aziz Soylu, "Bu turda hangi takımla eşleşmek istersiniz" sorusuna, "Marsilya ya da PSG" cevabını verdi. Soylu, iki Türk başkanın maçında kazananın 'millet' olduğunu da ifade ederken, Aziz Soylu'nun bu arzusunun olup olmayacağı çekilecek kurada belli olacak.

Dün sevinçten havai fişeklerin atıldığı FCOSK06 amatör kulübünün bulunduğu Strasbourg banliyösü uzun müddet kutlamalara mekan oldu.