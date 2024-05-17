Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 17 Mayıs için yapılan kutlamalarda Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
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17 Mayıs 2024 13:52
Galatasaray, 17 Mayıs UEFA Kupası'nın yıldönümünde Kemerburgaz'da camia olarak piknikte bir araya geldi.

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, burada açıklamalarda bulundu. Öztürk, açıklamasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Metin Öztürk'ün açıklaması şu şekilde;

"Biz bugün Dursun başkanımız liderliğinde tam yol ileri diyoruz. Umarız ikinci şampiyonluğumuz da Dursun başkanla olur. Bu seçimi kazanırsak da 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, çakma 5. yıldızlara gönderme, Dursun başkan liderliğinde olur."

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