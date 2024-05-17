Yıldız halterciler, Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

Halterde Yıldızlar Dünya Şampiyonası, 22-26 Mayıs'ta Peru'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da düzenlenecek şampiyonada milli takımda 8'i kadın 12 sporcu mücadele edecek.



Şampiyona için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Sporcularımız, antrenörlerimiz nezaretinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Yıldızlar düzeyinde iyi bir yerdeyiz ve her sporcumuz kürsüye aday. Ben tüm sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:



Kadınlar:



40 kilo: Fatma Sena Koçak, Şevval İnce



45 kilo: Aysu Bektaş



64 kilo: Tuba Nur Koz, Yezda Akar



76 kilo: Hilal Gök, Zeynep Nur Pehlivan



81 kilo: Berranur Apaydın



Erkekler:



55 kilo: Ramazan Efe Yılmaz



96 kilo: Emre Kartal



102 kilo: Ömer Gürmeriç



+102 kilo: Arda Bıyık





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