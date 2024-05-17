Efeler 09'da kulüp satılıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off 3'üncü Tur ilk maçında evinde Elazığspor'a 3-0 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Efeler 09 SFK'nın satılacağı iddia edildi.
Aydın temsilcisine, Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık'ın talip olduğu ileri sürüldü. Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay'ın satış konusunda Gözüaçık ile el sıkıştığı belirtildi. Resmi imzaların Play-Off müsabakaları sonrası atılacağı gelen haberler arasında.
Efeler'de Mehmet Fatih Atay'ın 31 Mart'taki yerel seçimlerde ilçedeki belediye başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra da kulübün el değiştireceği iddiaları çıkmıştı.
Aydın temsilcisine, Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık'ın talip olduğu ileri sürüldü. Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay'ın satış konusunda Gözüaçık ile el sıkıştığı belirtildi. Resmi imzaların Play-Off müsabakaları sonrası atılacağı gelen haberler arasında.
Efeler'de Mehmet Fatih Atay'ın 31 Mart'taki yerel seçimlerde ilçedeki belediye başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra da kulübün el değiştireceği iddiaları çıkmıştı.
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